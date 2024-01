Bolsonaro e filhos anunciam live para articular base e ‘preparar’ candidatos para eleições 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus três filhos que possuem mandatos estão organizando um evento on-line para coordenar seus apoiadores para as eleições municipais deste ano. Chamado de “Evento Conservador 2024″, a live será transmitida no próximo domingo, 28, às 19h, e tem o objetivo de, além de organizar a base bolsonarista, preparar futuros candidatos e criar influenciadores para atuarem localmente regidos pelas pautas do grupo.

"Chegou o momento de prepararmos os candidatos e as lideranças locais para este ano tão decisivo", diz a página oficial para inscrições no evento, que ocorrerá no canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Youtube. A inscrição "cruzada" orienta que o participante entre em um grupo de transmissão de WhatsApp para participar do evento, onde receberá informações sobre a live e "conteúdos especiais". O encontro será conduzido por Bolsonaro, o pai, o deputado Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O último, desde os anos 2000 na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, deve concorrer ao seu sétimo mandato em outubro.

Jair Bolsonaro e os filhos Flávio, Eduardo e Carlos, farão live para direcionar apoiadores nas eleições 2024 Foto: Rafael Carvalho/Governo de Transição

As transmissões ao vivo foram amplamente utilizadas por Bolsonaro durante o período que ocupou a Presidência da República, para divulgar suas ações, se comunicar com seus seguidores mais fiéis e atacar oponentes. Em outubro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou três ações que pediam a inelegibilidade do ex-presidente em razão do uso dos Palácios do Planalto e do Alvorada para fazer transmissões ao vivo e conceder entrevistas durante a campanha eleitoral.

A avaliação dos ministros foi a de que Bolsonaro cometeu irregularidades, mas a conduta não foi grave a ponto de atrair inelegibilidade. Dias depois, a Corte eleitoral aprovou regras para serem usadas como referência em casos semelhantes no futuro.

Há cinco dias da data marcada, participantes do evento dos Bolsonaro já estão se manifestando na caixa de comentários na página onde será transmitida a live. Mensagens como “já estava demorando para retornarmos à luta”, “o voto impresso é a única saída” e “vamos tomar logo o nosso país” estampam no chat desde a manhã desta terça-feira, 23.