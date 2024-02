Bolsonaro se hospedará no Palácio dos Bandeirantes antes de ato na Avenida Paulista

Além de hospedar Bolsonaro na sede do governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará na manifestação e deve, inclusive, discursar ao lado do ex-presidente. Também deverão estar presentes o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A chegada de Bolsonaro ao Palácio do Bandeirantes está prevista para o sábado, 24. Ele vai dormir no local e fazer reuniões preparatórias com aliados para o ato na Paulista.