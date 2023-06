‘Bolsonaro se trancou dentro de casa para ficar preparando golpe’, diz Lula em live

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 19, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe” quando perdeu as eleições no ano passado. Na segunda live “Conversa com o Presidente”, o petista disse que Bolsonaro “tenta negar” que “coordenou” um “golpe de Estado”.

“Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe”, afirmou.

Presidente Lula afirmou, nesta segunda-feira, 19, que seu antecessor tentou dar golpe de Estado Foto: Youtube

Bolsonaro ficou em silêncio por cerca de 45 horas após ser derrotado por Lula no segundo turno das eleições de 2022, que ocorreu em 30 de outubro. Em um discurso de 2 minutos e 21 segundos na terça-feira, 1º de novembro, o então chefe do Executivo não contestou a derrota e afirmou que cumpriria a Constituição.

Segundo Lula, o governo vai investigar a “tentativa de golpe” e “quem tiver culpa no cartório vai pagar”. “Vamos apurar isso com muita tranquilidade, todo mundo terá chance de se defender. Eu quero que as pessoas fiquem tranquilas que nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Vai ser julgado pela Justiça comum e irá para a cadeia se tiver cometido crime”, disse o presidente.

“Nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso País”, acrescentou.

Na semana passada, foi divulgado que a Polícia Federal (PF) encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, um roteiro para um “golpe de Estado”. O documento de três páginas recebeu o título “Forças Armadas como poder moderador” e está dentro de um relatório de 66 laudas elaborado pela inteligência da PF sobre o que está no celular do ex-ajudante de ordens.

A polícia já havia encontrado no celular de Cid o rascunho de um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e mensagens que articulavam uma investida antidemocrática. A defesa do ex-presidente afirmou que Bolsonaro “jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado”.

Nesta quinta-feira, 22, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgará a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. O processo foi movido pelo PDT e acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por atacar o processo eleitoral em reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022, quando ainda era presidente.

Live do presidente Lula foi transmitida do jardim do Palácio do Alvorada Foto: Youtube

A live de Lula foi transmitida do jardim do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Ao fundo, em alguns momentos, era possível escutar o canto de pássaros, o que motivou nova crítica do presidente ao seu antecessor. “Olha o passarinho cantando que coisa bonita. Onde você vê isso numa gravação do meu adversário, nas lives dele? Lá é só ódio. Aqui é tranquilidade e passividade”, disse Lula.

A segunda edição do “Conversa com o Presidente”, exibida no canal do petista no YouTube, teve duração de 32 minutos e 34 segundos. O pico de audiência foi de 8,7 mil espectadores simultâneos, número maior do que o registrado na primeira transmissão ao vivo, na terça-feira, 13, quando 5,8 mil pessoas assistiram ao vídeo ao mesmo tempo.

Reunião ministerial

Ainda na entrevista concedida ao jornalista Marcos Uchôa, ex-Globo, hoje na TV Brasil, apresentador das lives do presidente, Lula afirmou que a reunião ministerial da última quinta-feira, 15, serviu para “harmonizar” a equipe do governo. “A reunião vai permitir que o governo vá trabalhar agora de forma mais harmônica. É importante dar menos ouvido a futrica.”

Para Lula, a reunião da semana passada, que durou cerca de 9 horas, foi a melhor já feita por ele. “Eu queria ouvir todos os ministros e ministras, o que eles fizeram, o que se propõem a fazer e o que falta para entregar a proposta completa”. De acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, reuniões com longo período de duração, como a realizada pelo presidente, são improdutivas.

Viagem ao exterior

O presidente embarca nesta segunda-feira para a Europa. Na Itália, Lula se encontrará com o Papa Francisco, para falar sobre a guerra na Ucrânia e desigualdade social. “De forma inequívoca, é o Papa mais comprometido com o povo”, afirmou na live. O petista ainda disse que convidará o Pontífice para participar com ele do Círio de Nazaré – procissão católica ocorre em outubro, na cidade de Belém (PA).

Já na França, Lula se reunirá com o presidente Emmanuel Macron nesta quinta-feira. Ele pretende discutir a resolução contrária ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul aprovada pelo Parlamento francês. Na transmissão ao vivo, o presidente voltou a criticar o dispositivo acrescido pelos europeus ao tratado que impõe sanções ao Mercosul em caso de descumprimento de cláusulas.

O Parlamento da França aprovou veto ao acordo UE-Mercosul após reconhecer o uso, por lavouras brasileiras, de pesticidas proibidos no País europeu. O texto não tem força vinculante, mas representa um novo obstáculo para a concretização do acordo.