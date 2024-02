Bolsonaro sobe ao trio com colete e mala à prova de balas para ato na Paulista

É um equipamento comum na segurança presidencial. Bolsonaro sofreu um atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2018. Desde essa época, a preocupação com a integridade dele é uma obsessão dele e de todo o seu entorno.

A manifestação convocada por Jair Bolsonaro para este domingo serve como teste de força do bolsonarismo após as investigações da Polícia Federal apontarem o ex-presidente como mentor da tentativa de golpe no País, em 8 de janeiro de 2023.