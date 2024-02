Bolsonaro visita apoiadora que teria caído de árvore durante ato na Av. Paulista

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 25, reuniu milhares de manifestantes na Avenida Paulista. As principais estimativas quanto ao público são divergentes: a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que 600 mil pessoas estiveram na via e, se considerados os presentes na região adjacente à Paulista, a projeção vai a 750 mil; já o Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), calculou que cerca de 185 mil pessoas estavam na avenida durante o pico do protesto.

Procurada, a Santa Casa de São Paulo disse que informações sobre pacientes são fornecido apenas para familiares e/ou responsáveis. Até a publicação desta matéria, a SSP-SP não respondeu sobre o acidente e estado da mulher.