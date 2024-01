Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção e tem 2ª pior colocação da história

O IPC é calculado por meio da análise de 13 fontes de dados, incluindo relatórios e rankings fornecidos por 12 instituições independentes especializadas na avaliação de governança e ambiente de negócios. Essas instituições são responsáveis por conduzir questionários aos entrevistados, e apenas os dados divulgados nos últimos dois anos são considerados no cálculo realizado pela Transparência Internacional.

Para ser incorporado ao IPC, um país deve ter sido avaliado por no mínimo três fontes. A pontuação do país no IPC é calculada pela média de todas as pontuações padronizadas disponíveis para ele. As pontuações são arredondadas para números inteiros, levando em consideração o erro padrão e o intervalo de confiança, que abrangem a variação identificada em todas as fontes de dados disponíveis.

Entre as instituições utilizadas para o cálculo do IPC de 2023 estão: Banco Africano de Desenvolvimento; Banco Mundial; Centro de Competitividade Mundial do IMD; Consultoria em Risco Político e Econômico; Fórum Econômico Mundial; Freedom House; Fundação Bertelsmann; Grupo PRS; Instituto V-Dem da Universidade de Notre Dame; Projeto de Justiça Mundial; Serviço Global de Riscos da IHS Global Insight; e The Economist.