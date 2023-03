Brazil Conference debate desafios para o País; assista

A 9.ª edição da Brazil Conference vai discutir, nesta sexta-feira, 31, e no sábado, 1.º, os caminhos do Brasil para enfrentar os desafios do século 21. Os painelistas debaterão temas como políticas públicas, economia, democracia, meio ambiente e Justiça. Acompanhe ao vivo abaixo:

Organizada pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA), a conferência tem parceria do Estadão, que fará a cobertura. Os debates, de forma presencial, vão ocorrer na Universidade Harvard e no Massachusetts Institute of Technology (MIT), apoiadores do evento. Os painéis também serão transmitidos pelo canal do Youtube da Brazil Conference.

“Esse momento é uma oportunidade de explorar os fortes que essas instituições têm a oferecer. A pergunta que a gente quer responder é se o Brasil está preparado para o século 21. O que o Brasil precisa para se desenvolver da melhor forma possível?”, disse a copresidente do evento, Helena Mello Franco.

Entre os palestrantes estão o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn; o apresentador Luciano Huck; o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e a secretária de Planejamento Nacional, Leany Lemos.

“Um dos principais valores é a pluralidade, nós queremos garantir um espaço para perspectivas diferentes, para que a gente consiga ter um debate produtivo para avançar o País. Criar um espaço com todas estas perspectivas diferentes enriquecem o debate”, completou Franco.

A conferência está dividida em cinco pilares: políticas públicas e impacto social; economia e negócios; ciência e tecnologia; democracia e justiça; e cultura e diversidade. Além dos 20 painéis, jovens pesquisadores brasileiros vão apresentar resultados de suas pesquisas e concorrer ao prêmio Pesquisador Destaque.

Nas edições anteriores, o evento também já teve participação dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Dilma Rousseff e do prêmio Nobel de Economia Michael Kremer.

Veja a programação:

Sexta-feira, 31

10:00 - 11:00: Abertura - Nizan Guanaes;

11:00 - 12:00: Construindo do zero: o nascimento de uma startup - Anu Hariharan e Pedro Franceschi;

12:05 - 13:05: Saúde mental: a vida no holofote como uma panela de pressão - Luciano Huck, Marcela Ceribelli e Tabata Amaral;

14:20 - 15:20: Oportunidades para desenvolvimento da América Latina - Ilan Goldfajn, Larry Summers e Vilma Pinto;

15:25 - 16:25: Governando o ingovernável - Steven Levitsky;

17:05-18:05: Revivendo o protagonismo brasileiro em sustentabilidade - Julia Marisa Sekula, Ricardo Galvão e Thiago Picolo;

18:10 - 19:10: O que o Brasil precisa para virar um AI superpower? Fernanda Viegas, Flavio Calmon, Luiz André Barroso e Marcus Fontoura;

Sábado, 1º

09:30 - 11:00: Bancos digitais, fintechs e startups - Alexandre Cordeiro, Gabriel Vasquez, Ludmila Pontremolez e Nina Silva;

Educação do futuro - Caio Lo Bianco, Gabrielle Oliveira, Seiji Isotani e Priscila Cruz;

11:05 - 12:05: Vozes Invisíveis: resgatando a visibilidade civil e o acesso à cidadania para todos - Erika Hilton, Fernanda da Escóssia, Rene Silva,Thiago Amparo e Txai Suruí;

Venture capital brasileiro: como exponencializar o mercado - Eric Acher, Flavia Faugeres, Mariana Donangeloe Oscar Decotelli;

12:10 - 13:10: Regulação e transparência na era da desinformação - Hussein Kalout, Nina da Hora, Sergio Moro e Vinicius de Carvalho;

Emergências de saúde pública no Brasil: o que a pandemia ensinou - Átila Iamarino, Helena Petta, Jaqueline Goes e Marcia de Castro;

14:20 - 15:20: Quais são as prioridades do governo para o atual mandato? - André Portela, Eduardo Deschamps, Hussein Kalout, Leany Lemos e Wellington Dias;

Para além do quartinho: as raízes do emprego doméstico no Brasil - Chico Felitti, Lu Ain-Zala, Tiago Rogero, Triscilla Oliveira e Veronica Oliveira;

17:05- 18:45: Em busca do Nobel brasileiro: o futuro acadêmico em ciência e tecnologia no Brasil + Prêmio pesquisador destaque - Jaqueline Goes, Luis DaSilva, Marcia de Castro e Ricardo Galvão;

18:25 - 19:35: Como conferir maior celeridade, eficiência e credibilidade ao judiciário brasileiro? - Ana Riella, André Gomma de Azevedo, Beto Vasconcelos, Inês Coimbra, Min. Luís Roberto Barroso