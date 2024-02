Com o aumento da pessoalidade na escolha do eleitor, motivado por um sistema eleitoral que favorece esse tipo de comportamento, seja pelo presidencialismo ou pela lista pós ordenada no pleito proporcional, os partidos políticos têm sofrido com a falta de fidelização de eleitores. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto da Democracia, no final do ano passado, apenas 1 de cada 5 entrevistados dizem ter simpatia por um partido político. Nesse universo de respondentes, no entanto, chama a atenção a hegemonia do Partido dos Trabalhadores, que possui 65% desses que dizem ter preferência partidária. Mesmo com essa organicidade, é curioso ver o fraquíssimo desempenho do partido nas grandes cidades brasileiras, quando o assunto é o voto local.

PT quer tentar recuperar relevância municipal lançando nomes no Nordeste e apoiando aliados onde precisa recuperar força Foto: Wilton Junior/Estadão

De volta ao comando do País, o PT busca se reorganizar para não repetir o fiasco da última eleição. Para isso, busca em candidaturas de aliados que estão em outros partidos retomar espaços com a indicação de vices. O caso mais emblemático se dá em São Paulo, onde o partido conseguiu repatriar Marta Suplicy para ser a companheira de chapa de Guilherme Boulos, do PSOL. Essa construção está em andamento em outras cidades, como no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes (PSD), em Salvador, com Geraldo Júnior (MDB), e em Recife, com João Campos (PSB). Além disso, há uma expectativa em lançamentos próprios, principalmente no Nordeste, onde Lula tem grande apelo popular e pode ser um importante cabo eleitoral.

Em Fortaleza, depois do rompimento entre Camilo Santana e Ciro Gomes, o partido deve indicar Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, que surge com grandes possibilidades, em função de uma gestão mal avaliada do atual prefeito José Sarto (PDT). De acordo com levantamento da Atlas Intel, Sarto só possui 25% de aprovação, sendo o quarto prefeito de capital mais rejeitado, em ranking elaborado pela empresa. Voltar a governar Fortaleza, a quarta maior cidade do Brasil e a maior capital nordestina, seria uma vitória importante para o partido. Luizianne Lins e Maria Luiza Fontenele já exerceram o posto outrora filiadas à agremiação. Na capital sergipana, uma disputa interna está para decidir quem será o candidato do partido, que teve em Marcelo Deda o grande nome no Estado. Sua viúva, Eliane Aquino, é o nome que melhor pontua nos levantamentos internos do partido. O senador Rogério Carvalho, que conseguiu a proeza de ser o único candidato petista a governo no Nordeste que não se elegeu com o apoio de Lula, em 2022, tenta forçar a candidatura de sua esposa, Candisse Carvalho, que não alcança nem mesmo 1% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto França. Rogério lidera os índices de rejeição na pesquisa e, em grupos de foco, são apontadas as denúncias de corrupção de quando foi secretário de saúde para explicar sua antipatia junto ao eleitorado.

Evandro Leitão deve ser lançado pelo PT no Ceará, em disputa contra o PDT de José Sarto Foto: Junior Pio/Alece

Deputado estadual e com o apoio do governador Rafael Fonteles, Fábio Novo tenta apagar a sua frustrada última tentativa em ser prefeito de Teresina e, junto de Lula e do ex-governador e, agora, ministro Wellington Dias, faz um trabalho que tem surtido algum efeito nas projeções para outubro. De acordo com o Datamax, Fábio já incomoda Silvio Mendes, ex-prefeito, que lidera a corrida. A altíssima aprovação do governador no município, ultrapassando os 85%, são o esteio para que a história tenha um outro sabor para o deputado. Já em Natal, o apoio da governadora potiguar Fátima Bezerra pode prejudicar a jovem deputada Natália Bonavides, que enfrentará o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD), que lidera em todas as pesquisas publicadas para saber quem sentará na cadeira de prefeito, no Palácio Felipe Camarão.

O desafio petista é conseguir retomar uma associação direta com Lula. No segundo turno de 2022, Lula venceu Bolsonaro em 11 das 27 capitais. Esse número mostra a superioridade de avaliação que o lulismo tem em relação ao partido. A oxigenação do PT passa por enxergar novos quadros que não carreguem as amarras ideológicas do passado e consigam se antenar com as pautas modernas, não só identitárias, mas econômicas e urbanas. Em Portugal, o Partido Socialista conseguiu certa estabilidade com Antonio Costa, quando da época da “geringonça”. Uma união de partidos de esquerda que conseguiu superar entraves importantes com a direita para manter a governabilidade do país. Concessões principalmente no campo econômico foram fundamentais para dar uma nova cara à esquerda portuguesa, que estava contaminada com os episódios que envolveram o antigo primeiro ministro José Sócrates, que foi um importante aliado de Lula.

Escorar-se eternamente na figura de Lula pode não ser suficiente para o futuro do partido. Os movimentos passam por uma reaproximação de imagens, aproveitando-se do momento, mas de uma construção de uma nova identidade. O PT, caso queira continuar grande, precisará desde já discutir o pós-lulismo. Seu principal adversário desde a redemocratização, o PSDB está vivendo na pele o fardo de não ter se preparado e posicionado para o futuro. Tem buscado na figura de importantes líderes, como Marconi Perillo, o resgate da história partidária, que tem trabalhado para apaziguar ânimos derrotados, mas olhando para um novo modelo de social democracia, que caiba no mundo de amanhã. Como dizia o positivista francês Auguste Comte: “o tempo corresponde a regular o presente a partir do futuro deduzido do passado.”