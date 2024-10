Edmilson Rodrigues, pelo contrário, fez uma campanha inteira com a cara de Lula, que venceu na cidade há exatos dois anos. O prefeito teve o apoio, em sua eleição anterior, do altíssimo bem avaliado governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), que poderia naturalmente ter sido seu cabo eleitoral nesse processo vigente. Sua administração terrivelmente reprovada, no entanto, fez com que o governador recuasse na relação e lançasse um candidato próprio, Igor Normando (MDB), bastante favorito a vencer o pleito. O município que receberá o mais importante fórum mundial sobre o clima, no próximo ano, tem todas as suas áreas de avaliação reprovadas, sendo que chamam a atenção os problemas de zeladoria urbana, principalmente o acúmulo de lixo nas ruas, e cuidados infraestruturais. Segundo uma pesquisa feita por um instituto local, o Doxa, 42,7% dos munícipes consideram o trabalho de Edmilson péssimo e 17,4% ruim. Apenas, 1,6% avaliaram como excelente.

Chamado de prefeitão, Furlan é um fenômeno nas redes sociais. Sua forma descontraída e mais despojada de mostrar seus feitos, criaram uma relação de intimidade do eleitor com seu prefeito. Mesmo sendo alvo de operações da Polícia Federal durante a eleição e com uma campanha de tentativa de assassinato de reputação feita pelos oponentes, nada parece ter atingido sua popularidade. Pesquisa da Quaest, mostrou que a gestão Furlan é aprovada por 94% dos cidadãos macapaenses. A revitalização da orla da cidade, um programa de asfaltamento em diversos bairros, a atração de shows e de uma agenda cultural para o município mais isolado do Brasil, a construção de um complexo de praças, a reforma do marco zero, além de uma série de entregas na saúde, educação e novas frotas de ônibus, garantiram a ele essa votação extraordinária, sendo a maior reeleição de um prefeito de capital de todos os tempos. Sua força foi tamanha, que nem mesmo, Josiel Alcolumbre, irmão do poderoso senador Davi Alcolumbre, algoz de Furlan, conseguiu se eleger vereador na chapa oposicionista.

As eleições de 2024 tiveram a maior taxa de reeleição de prefeitos da história democrática brasileira. Foram raríssimas as situações em que um prefeito que tivesse ao menos 50% de aprovação, não conseguisse se reeleger ou eleger um sucessor direto. Isso demonstra que para o eleitor, o primeiro exame de consciência feito na hora de decidir em quem votar é a avaliação do cenário em que se está vivendo. Cada vez menos crente em grandes promessas, o eleitor quer terra firme pra pisar e não imagina trocar o certo pelo incerto. Depois dessa primeira avaliação, começam a impactar demais questões, como histórico do candidato, posições políticas, denúncias e por aí vai. Uma das cidades mais importantes vencidas pelo PT, a mineira Contagem, foi bolsonarista na eleição presidencial, mas garantiu 61% dos votos à atual prefeita, Marília Campos, reelegendo-a em primeiro turno.