Quem é o candidato com 0% de reprovação que tirou irmão de Alcolumbre da disputa por prefeitura

Quando Josiel Alcolumbre anunciou que havia desistido da candidatura ao cargo de mandatário da capital amapaense para concorrer a uma vaga de vereador, o prefeito já figurava com 74% das intenções de voto em levantamento da Paraná Pesquisas. Josiel aparecia com apenas 5%.

A certeza entre interlocutores políticos no estado era de que o apoio de peso do irmão que pode ser o próximo presidente do Senado não seria suficiente para facilitar a vida de Josiel na corrida ao cargo de prefeito, segundo apurou a Coluna do Estadão. Afinal, como fazer discurso de oposição ao gestor que não conta com rejeição é uma indagação que permeia a atual disputa.

“Hoje, num gesto de união, retiro minha pré-candidatura. Macapá precisa de união. União para mostrar de onde vem, de verdade, as obras e as realizações da nossa cidade. União é um gesto de grandeza. Como bom amapaense, tenho muito orgulho de somar e unir pelo nosso estado”, disse o irmão de Alcolumbre em seu Instagram, à época, para anunciar a desistência.

Além de não ter registrado avaliação negativa dos eleitores na pesquisa da Quaest, a aprovação do mandato do Dr. Furlan chegou a 96%, e quem considera regular a sua forma de governar atingiu 4%. Ele foi eleito prefeito em 2020 com 55,67% dos votos válidos. Josiel, que concorreu à prefeitura de Macapá naquele ano, com apoio do irmão e do então presidente Jair Bolsonaro (PL) somou 44,33%.