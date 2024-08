Líder isolado nas pesquisas em Belo Horizonte, com 29% das intenções de votos na pesquisa Globo/Quaest e 26% na Record/RealTime Big Data, o recém licenciado apresentador do Balanço Geral, Mauro Tramonte tem uma distância considerável do pelotão de baixo de adversários que concorrem com ele pela vaga de prefeito da cidade. Sua popularidade e a expectativa de vitória gerada, fez com que adversários viscerais se juntassem para apoia-lo. O ex-prefeito do município, Alexandre Kalil, abandonou o PSD, partido do atual prefeito Fuad Noman, eleito seu vice, e por onde ele concorreu ao governo de Minas Gerais, para se filiar ao Republicanos de Tramonte e apoiá-lo. Romeu Zema, que derrotou Kalil, há menos de dois anos, indicou a vice na chapa comandada pelo apresentador.

A expectativa de poder gerada pela alta popularidade dos apresentadores de TV, fez com que o PSDB Nacional comprasse uma briga interna para filiar José Luiz Datena, que apresentava o Brasil Urgente, na Rede Bandeirantes, para disputar a cadeira mais cobiçada do Edifício Matarazzo. Datena, em franco crescimento nas pesquisas de opinião, encontrando-se em empate técnico na liderança, na pesquisa Globo/Quaest, não tem muito a ver com a história do partido em São Paulo, sendo um estranho no ninho tucano. Todavia, para abrigá-lo, o partido indicou um dirigente de alta plumagem, que foi presidente nacional da sigla, o ex-senador José Aníbal para sua vice.

Nessa corrida paulistana, um fenômeno interessante traz para a concretude esse embate ideológico sobre a importância dos meios de comunicação. Pablo Marçal, candidato pelo PRTB, é um fenômeno nas redes sociais e que tinha pouco alcance nas mídias tradicionais. Seus 12 milhões de seguidores no Instagram já estavam habituados à sua maneira excêntrica de se comunicar e o seguiam justamente por isso. Todavia, dois pontos merecem reflexão sobre sua candidatura. Após enfrentar a Rede Globo no episódio das enchentes no Rio Grande do Sul, em que Marçal se colocou como voluntário, os trackings das campanhas de seus adversários perceberam uma mudança de patamar do candidato, que rompeu a barreira dos dois dígitos, confirmada pelos maiores institutos de pesquisa do país, como Datafolha, Quaest e RealTime Big Data.

Esse fato fez com que Marçal saísse do mundo virtual e fosse para o analógico, onde ainda é a casa de grande parte dos brasileiros. Com quase metade da população vivendo nas classes C e D e com precariedade de serviços infraestruturais além do custo elevado de pacotes de internet, a televisão se mantém como fonte primária de informação de boa parte do público. A adaptação a esse mundo, para quem sai da velocidade do virtual, não foi bem captada pelo coach multimilionário. Marçal entrou em uma rotação completamente diferente no primeiro debate televisivo das eleições de 2024, organizado pelo Grupo Bandeirantes. Suas falas atropeladas, suas afirmações pessoais sobre sua riqueza, capacidade física e vida afetiva, assustou parte do eleitorado que nunca o havia visto. Virou notícia, mas precisa ver se a estratégia terá sucesso ou se vai acabar por tornar meme.

Por mais antiquada que possa ser para o jovem moderno, a televisão segue sendo ponto de credibilidade. Em pesquisa do Datafolha e da TecBan, a maioria dos brasileiros confiam mais em uma publicidade feita pela televisão do que pela internet. A conexão emocional com as marcas televisivas, poucas no Brasil, mas conhecidas na totalidade pela população, traz segurança a quem assiste a mensagem. Por mais críticos que possam ser às linhas editorais dos jornalismos das emissoras, o brasileiro ainda entende que a veiculação de marca com as gigantes televisivas é um sinal de crédito. A TV segue sendo criadora e promotora de conteúdo e o mundo digital é um aliado para carregar essa mensagem. Na política, a essência não mudou, o que se ganhou foram novas formas do público receber informação para sua tão importante decisão eleitoral.