Em levantamento feito pelo Datafolha, no ano de 2020, 3 em cada 10 jovens da periferia do Brasil, têm se tornado evangélicos. A profusão de Igrejas nas comunidades, a maneira menos ritualística e mais direta de adoração, com mais musicalidade e a forte ênfase que o pentecostalismo (65% dos evangélicos seguem igrejas dessa corrente) dá ao indivíduo e suas escolhas tem sido um chamariz para que esse jovem ingresse nessas fileiras. No livro “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, Max Weber diz “Deus jamais ordenou que ‘amasse mais ao próximo do que a si mesmo’, mas apenas como a si mesmo. Consequentemente, a autoconsideração é um dever.”, ou seja, a individualidade e o seu crescimento próprio são nortes a serem perseguidos.

A mensagem de Marçal vai nessa direção. “Prosperidade é crescer, é romper e continuar avançando”, Marçal alerta seus seguidores em sua bloqueada conta de Instagram, que não há limite para que se possa alcançar a prosperidade. A vida dura do jovem periférico, alimentado pelas benesses do capitalismo e do luxo, que parecem inalcançáveis, ganha nuances de alguma possibilidade com mensagens afirmativas e de exemplos de quem conseguiu chegar lá.

Marçal é uma projeção de alguém que saiu de lá, deu certo e que hoje pode ajudar as pessoas a chegarem nesse patamar. As redes sociais estão inundadas de influencers que traçaram esse mesmo caminho e são adorados pelos mais jovens. Como exemplo, Buzeira, natural de Itaquera, que chegou a morar de favor em uma casa de um cômodo e, hoje, ostenta uma fortuna de mais de 100 milhões de reais e vive uma vida nababesca com amizade com símbolos de sucesso, como o jogador Neymar, a quem chegou presentear com um colar de mais de 2 milhões de reais, durante o cruzeiro promovido pelo atleta. Com 12 milhões de seguidores, no Instagram, Buzeira ajuda as pessoas e projeta sonhos de uma grande parcela de jovens, que se inspiram na sua história de vida.

É interessante, que na mesma disputa eleitoral, um outro perfil de pessoa que angariou sucesso vindo de baixo é bastante explorado nas narrativas, mas parece desatualizado com o mundo da rapidez das redes sociais. Tabata Amaral conseguiu por meio da educação trilhar um caminho de sucesso. Saída da vulnerável Vila Missionária, na região do Grajaú, zona sul da capital, Tabata se formou em Harvard, em um caminho penoso e de grandes batalhas. A vida parece já muito difícil para esses jovens para ter a força da conquista paulatina, que a deputada conseguiu. Sua história é sofrida, passando por uma perda do pai para as drogas e o alcoolismo e apesar de admirada, fica num segundo plano de desejo. Há o anseio por mais facilidade e rapidez para chegar ao topo.

Nesse sentido, a pergunta de onde vêm os milhões de Pablo Marçal, que tem sido explorada por todas as campanhas, parece não afligir esse público. Obviamente que gera uma rejeição ao candidato, em outro eleitorado, mas esse jovem parece não se importar com essa questão. O próprio Buzeira, investigado por promover loterias ilegais pela Polícia Federal e vira e mexe associado a organizações criminosas, não deixa de ter a admiração do público em função de alguma ilicitude não provada de seus recursos. A lógica da luta contra o sistema não é só no enfrentamento político, mas também no dia a dia. Em um grupo qualitativo na cidade de São Paulo, um jovem de 18 anos, morador do Sapopemba, que votará pela primeira vez e é eleitor convicto de Marçal, concluiu: “Basta um de nós dar certo, que querem chamar de ladrão.”