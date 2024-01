Câmara faz tutorial no TikTok ensinando como entrar no Congresso ‘sem quebrar nada’; veja vídeo

BRASÍLIA – A Câmara dos Deputados publicou nesta segunda-feira, 22, um vídeo no TikTok em que ensina como visitar o Congresso Nacional “sem quebrar nada”. A postagem faz uma referência aos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, quando golpistas invadiram e depredaram o prédio do Legislativo e também as sedes dos Poderes Executivo e Judiciário, em Brasília.

PUBLICIDADE O vídeo, para divulgação da visita guiada no Congresso, começa com a narração “tutorial de como invadir a Câmara (sem quebrar nada kk)”, enquanto nas imagens aparecem pessoas conhecendo espaços nas Casas, como o Salão Negro, o Salão Verde e o plenário da Câmara. Boa parte do vídeo é dedicada a mostrar a exposição sobre o 8 de Janeiro, localizada no Salão Verde, na Câmara, com objetos que foram quebrados e danificados pelos extremistas e fotos da depredação no local.

No dia 8 de Janeiro de 2023, manifestantes golpistas invadiram e depredaram o Congresso Nacional Foto: Pedro França/Agência Senado

Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes insatisfeitos com a derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiram as sedes dos Três Poderes na capital federal. O prejuízo estimado no Senado com a depredação provocada pelos extremistas foi de R$ 1,4 milhão, enquanto na Câmara foi avaliado em R$ 2,7 milhões.

Ao todo, 37 réus já foram condenados a até 17 anos de prisão pelos ataques. Outros 29 estão sendo julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no plenário virtual. A decisão dos magistrados sobre os casos deverá ocorrer na primeira semana de fevereiro.

Como visitar o Congresso Nacional

A visitação ao Congresso Nacional é gratuita e ocorre de forma integrada entre o Senado e a Câmara. A duração do percurso da visita é de cerca de 50 minutos. O tour pelas Casas pode ser realizado em dias úteis (exceto terças e quartas-feiras), aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h. A cada 30 minutos é iniciada uma visita com, no máximo, 50 participantes. Saiba mais aqui.