Câmara tem disputa de projetos sobre emendas com proximidade de desfecho no STF

Há uma avaliação no Congresso de que o impasse sobre as emendas precisa ser resolvido nos próximos dias para que Dino libere a execução dos recursos antes do fim do ano. Escolhido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como relator do projeto de autoria do petista, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), reuniu-se com Zé Vitor nesta segunda-feira, 4, para receber sugestões. Elmar deve apresentar um relatório com um “meio-termo” e a votação pode ocorrer nesta terça-feira, 5. Ele também deve se encontrar com Dino.

O repasse das emendas está suspenso desde agosto, quando Dino determinou que o Congresso e o governo dessem mais transparência e rastreabilidade para o envio das verbas. A decisão do magistrado abriu uma crise entre os Poderes e, desde então, representantes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário têm negociado uma saída consensual.