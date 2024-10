Candidato apoiado por dono da casa de aposta Pixbet é eleito prefeito na Paraíba

BRASÍLIA - O candidato Michel Alexandre (União) foi eleito prefeito de Serra Branca (PB), município do Cariri paraibano, neste domingo, 6, com 59,81%. Ele teve como principal cabo eleitoral Ernildo Junior, dono da casa de apostas Pixbet.

O prefeito eleito de Serra Branca, Michel Alexandre, o empresário Ernildo Junior, da Pixbet, e o vice eleito, Flávio Torreão, durante a campanha eleitoral Foto: @alexandreserrabranca44 via Instagram

PUBLICIDADE O empresário se dedicou pessoalmente à campanha de Alexandre, que presidia o time de futebol da cidade, financiado pela casa de aposta. Ernildo participou de uma série de atividades de campanha na rua com o aliado. O prefeito eleito também é conhecido como Alexandre da Pixbet. Todos os R$ 136,9 mil declarados como receita pela prefeito eleito são oriundos da cota do Fundão Eleitoral disponibilizada pelo União Brasil. Não é permitido o financiamento eleitoral por empresas, somente por pessoas físicas ou partidos políticos.

A participação de Ernildo na campanha do aliado virou alvo de adversários depois de um show realizado para comemorar dois anos do time do Serra Branca no mesmo dia de uma festa de lançamento da pré-campanha de Alexandre. O grupo foi acusado de promover um showmício, proibidos pela legislação brasileira.

O candidato Kleber Ribeiro (PP) ficou em segundo lugar na disputa, com 36,42%. Professor Galeguinho teve 3,76%.

