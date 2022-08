Candidatos ao governo da Bahia pedem bênção aos santos e orixás no primeiro dia de campanha

Candidatos ao governo da Bahia iniciaram a campanha pedindo ajuda divina, dos santos e orixás. Os dois principais postulantes ao Executivo baiano, ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT), participaram de missa na Basílica do Senhor do Bonfim, logo pela manhã, enquanto que João Roma (PL) preferiu subir a Colina Sagrada, onde fica a edificação histórica, pouco antes das 17h.

Já o candidato do PSOL, Kleber Rosa, participou de atos católicos e do candomblé. No Bonfim, ACM Neto chegou a ajoelhar e, compenetrado com os olhos fechados, fez seu ato de fé.

Com “plateias” compostas por candidatos e seus apoiadores – cada candidato assistiu a missa em um horário diferente –, além dos fiéis de sempre, o pároco da Igreja, padre Edson Menezes, pediu paz durante a disputa. Nas homilias, não deixou de citar a violência e a fome como problemas que atingem a população baiana.

ACM Neto ao lado do padre Edson Menezes e o candidato ao Senado Cacá Leão (direta) Foto: Divulgação

“Com a proteção de Deus, teremos uma eleição de muita paz (...) Nós queremos paz com o fruto da justiça, pão em todas as mesas e o fim dessa violência que não aguentamos mais”, disse o padre na missa na qual estava presente ACM Neto.

Recados . Na Bahia, o Senhor do Bonfim é uma representação de Jesus Cristo e, nas religiões de matriz africana, pode ser associado a Oxalá. Pedir a bênção ao Senhor do Bonfim, portanto, está associado à proteção, abertura de caminhos. Ao final dos cultos, tanto ACM Neto quanto Jerônimo mandaram recado aos opositores.

“Nada como a gente começar aqui na Colina Sagrada com toda essa energia, pedindo acima de tudo disposição e capacidade de seguir até outubro fazendo um bom debate, fazendo um debate construtivo. No que depender de mim, vou fazer uma campanha limpa, não quero ficar preso a ataques e agressões, como aliás venho sendo alvo constante, inclusive alguns de baixíssimo nível. Mas nós vamos nos comprometer em fazer uma campanha de alto nível”, disse ACM Neto.

Jerônimo Rodrigues inicia campanha na Bahia Foto: Divulgação

O candidato Jerônimo Rodrigues destacou a parceria com o ex-presidente e candidato Luis Inácio Lula da Silva (PT) como preponderante para sua vitória nas eleições ainda no primeiro turno.

“Viemos aqui para pedir que nossa caminhada na campanha eleitoral seja abençoada, que Deus possa nos abençoar para que o Brasil possa voltar a sonhar e ter esperança (...). Quando o povo da Bahia souber que Jerônimo é o candidato de Lula, Rui, Wagner, Otto Alencar e dos prefeitos de toda a Bahia, com toda certeza vamos crescer muito. Com toda certeza, respeitando muito a oposição, nós vamos ganhar no primeiro turno”, disse o petista.

Atabaques. Já no Centro Histórico de Salvador, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, símbolo da resistência do povo negro da Bahia, foi o templo escolhido pelo psolista Kleber Rosa para dar a largada na campanha.

A missa da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos abarca elementos do catolicismo e do candomblé como batidas de atabaque, dança e cânticos. De lá, Kleber Rosa seguiu com a Caminhada Azoany para pedir também as bênçãos ao orixá Obaluaê Omolu, até a Igreja de São Lázaro, no bairro da Federação. No sincretismo religioso da Bahia Obaluaê Omolú está associado ao santo católico São Lázaro.

“Hoje iniciamos nossa campanha na Igreja do Rosário dos Pretos. Na caminhada Azoany reverenciamos Omolú, São Lázaro, São Roque e Obaluaê. Iniciar oficialmente o processo eleitoral através desse percurso possui extrema importância simbólica para nós que viemos do movimento negro. Estamos carregados de axé, firmes e fortes para fazermos a caminhada eleitoral, com dignidade e fortalecidos”, disse o candidato.

O primeiro dia de campanha dos candidatos também teve caminhada, carreata, entrevistas às emissoras de rádio e TV e um comício – de ACM Neto –, no município de Simões Filho. Os candidatos Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO) não divulgaram seus atos de campanha hoje.