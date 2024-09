Candidatos confirmam presença em debates em SP após caso de agressão e expulsão de Pablo Marçal

Além disso, as campanhas de Nunes e Boulos também confirmaram que pretendem comparecer a outro debate, que será realizado na segunda-feira, 30, promovido pela Folha de S.Paulo e pelo portal UOL. Neste caso, apenas os três candidatos mais bem colocados foram chamados. Como não é um debate no rádio e na televisão, não é necessário o cumprimento da regra que exige a presença de todos os candidatos cujos partidos tenham representação mínima no Congresso Nacional.

A agressão ao marqueteiro de Nunes foi amplamente repudiada pelas campanhas adversárias, que, embora não cogitem solicitar a expulsão de Marçal do próximo debate, têm instigado as emissoras a refletirem sobre a participação do ex-coach.