Atenção ao que se arma. As regulamentações da reforma tributária como objeto circunstancial para os negócios. A instrumentalização das pressas a todo vapor. Tem de aprovar antes do recesso. Corrida de dez dias. Emboladas as jorrações dos bilhões em emendas e dos lobbies pela cesta básica – imposto do pecado para os outros pecadores. Ninguém reclamará agora do regime de urgências. É pela boa causa.

Pela boa causa se quebrou recordes. O governo atual a despachar mais emendas parlamentares antes das eleições de 2024 do que o anterior no mesmo período de 2022. Ter-se-á avançado para além dos R$ 25 bilhões até a sexta, 5 de julho. Nas últimas semanas, tocava-se a máquina ao ritmo de quase R$ 1,5 bilhão disparado por dia.

As emendas, incluídas aquelas Pix, constituindo fundo eleitoral paralelo. Aula também de como correr contra a lei e garantir os dinheiros nos cofres das prefeituras apadrinhadas. O governo cumpridor de acordo pelo estabelecimento de calendário informal de pagamentos, liberações feitas antes de o defeso eleitoral baixar inconveniências.