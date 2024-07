Bastou. Deixa quieto. A semana foi dura. O dólar, abusado. Ninguém – entre os conspiradores contra a moeda nacional – quis se agastar com reflexões sobre a relatividade infinita do conceito de “aplicar o dinheiro que é necessário”. O endividamento público a quase 76% do PIB.

O presidente mandou preservar a carne vilipendiada anunciando corte em despesas da ordem de quase R$ 26 bilhões. Em 2025. Promessa-puxadinho, para efeito paliativo, produto de pente-fino em programas sociais e benefícios previdenciários. Varredura empreendida sob cobrança do TCU. A turma do Planejamento ora dedicada à perseguição de proposta de lei orçamentária “sustentável”.

Urgente rever gastos. Depois do ano eleitoral. A mumificação do futuro muito longe de atender a demanda que o mundo real imporá. E imporá ainda em 2024. À parte a forma que inventarão para maquiar a realidade, a necessidade de bloqueios orçamentários, neste ano, a ser maior do que o volume de cortes prometidos para o que vem.