Casa do deputado petista Zeca Dirceu é assaltada no interior do Paraná

A casa do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná, foi assaltada durante a madrugada desta terça-feira, 13. O parlamentar mora no local com a mãe, Clara Becker, que tem 83 anos. Ela estava no local na hora do crime. Segundo Zeca Dirceu, os bandidos foram agressivos e roubaram os pertences dela. A polícia ainda procura os assaltantes.

“Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, afirmou Zeca Dirceu em suas redes sociais.

Zeca Dirceu, deputado e filho do ex-ministro José Dirceu, teve a casa assaltada no interior do Paraná Foto: Wilton Junior/Estadão