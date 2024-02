Celulares guardavam provas da ação do PCC no transporte público em Campinas; veja fotos

O Relatório de Análise do Material Apreendido mostra a estrutura da organização do traficante e como ele controlava a venda de drogas na região. Além disso, os investigadores localizaram provas de como o dinheiro do tráfico era investido em imóveis e no transporte público por meio de perueiros ligados à cooperativa Altercamp. A cooperativa diz que é apenas prestadora de serviços a proprietários de veículos (veja abaixo). As contas bancárias de cooperados seriam usadas por Guinho e pela mulher do traficante para movimentar o dinheiro até para o pagamento de despesas pessoais do casal.

Pelas mensagens, os promotores viram que Guinho participava das reuniões com os permissionários da prefeitura de Campinas, recolhia o dinheiro obtido com os ônibus e cuidava da manutenção de sua frota, além de pagar propina mensalmente aos fiscais do sistema de transportes. Diz o relatório dos promotores: “Guinho explora, de maneira clandestina, mediante uso do nome de cooperados formais, o transporte público urbano, possuindo três prefixos, cada um com dois veículos coletivos operando, da cooperativa Altercamp, contratada pela Municipalidade de Campinas como prestadora do serviço público”. A administração nega qualquer contato com a cooperativa (veja abaixo).