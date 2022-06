Ciro conquista apoio da Rede no RS; partido faz parte da coalizão de Lula

Um dia após a federação Rede-PSOL anunciar apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, a Rede-RS vai oficializar posição contrária à resolução nacional da sigla. O diretório estadual do partido dará palanque a Ciro Gomes (PDT), um dos maiores críticos do ex-presidente Lula na corrida eleitoral até agora. A parceria será formalizada durante visita de Ciro Gomes à Feira Nacional do Doce (Fenadoce), na cidade de Pelotas, nesta sexta-feira (10).

Ciro Gomes está no Rio Grande do Sul desde a metade da semana, e vai receber apoio formal da Rede nesta sexta, 10. Na imagem, aparece ao lado da deputada Juliana Brizola (PDT) Foto: Jéssica Moraes/Divulgação

Ainda em janeiro, a Rede liberou o voto de seus filiados tanto em Lula quanto em Ciro, apenas vetando o voto em Jair Bolsonaro (PL). Mesmo após a formalização da federação entre Rede e PSOL e do apoio a Lula já no primeiro turno, a Rede seguiu com a mesma posição, liberando seus diretórios estaduais a darem apoio a Ciro Gomes. A abertura para Bolsonaro, no entanto, segue proibida.

Ciro está no Rio Grande do Sul desde a última quarta-feira, 8, quando foi formalizada a pré-candidatura do ex-deputado Vieira da Cunha ao governo do Estado pelo PDT. Apesar do anúncio e da garantia do próprio Vieira da Cunha de que será cabeça de chapa na corrida ao Piratini, o PDT gaúcho vem dialogando com diferentes partidos, deixando em aberto a possibilidade de correr como vice em uma eventual aliança.

Em São Paulo, a Rede anuncia neste sábado, 11, apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo do Estado.