Cleitinho, do PSC, é eleitor senador em Minas Gerais

Cleitinho, do PSC, foi eleito senador por Minas Gerais neste domingo (2). Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 4.268.193 votos, o que representa 41,52% dos votos válidos.

Cleitinho Azevedo, candidato ao Senado por MG pelo PSC. Foto: Guilherme Bergamini/ALMG

O segundo candidato mais votado foi Alexandre Silveira (PSD), com 3.679.192 votos. Em 2022, no entanto, Minas Gerais elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Nascido em Divinópolis, Cleitinho tem 40 anos. Ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Em 2018, foi eleito deputado estadual.





