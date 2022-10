Romeu Zema, do Novo, é reeleito governador de MG

Romeu Zema, do Novo, foi reeleito neste domingo (2) governador de Minas Gerais para os próximos quatros anos

Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade

A vitória foi confirmada às 20h50. Com 92.54% das urnas apuradas, Zema recebeu 5.677.713 votos, o que representa 56,71% dos votos válidos.

Romeu Zema, do Novo, foi reeleito em Minas Gerais

O segundo candidato mais votado no Estado foi Alexandre Kalil, do PSD, com 3.459.551 votos. O terceiro colocado, Carlos Viana, do PL, somou 722.902 votos.

Continua após a publicidade

Aos 58 anos, Zema vai para o seu segundo mandato como governador de Minas Gerais. O político reeleito do Novo sempre se apresentou como um nome forte da política e foi vitorioso na esteira da crise que afetou lideranças tradicionais do Estado.

Veja os resultados e as últimas notícias das eleições 2022