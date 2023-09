Lula ignora Ana Moser e sequer agradece participação no governo

Apoiadora do presidente Lula desde a campanha eleitoral, a ex-atleta Ana Moser acabou ignorada pelo governo no anúncio da reforma ministerial. Ela foi demitida nesta quarta-feira do Ministério do Esporte para o governo dar assento ao deputado federal André Fufuca (PP-MA), do Centrão, correligionário do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Aliados da ministra demissionária ficaram revoltados com a postura do governo, que não citou Ana Moser na nota oficial que confirmou a reforma ministerial. “Não agradeceram pelo trabalho. Lamentável. A ministra não merecia”, comentou à Coluna uma das pessoas mais próximas da ministra demissionária,

Em julho, ao confirmar a substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou em nota que a então ministra havia feito um “excelente trabalho pela recuperação do Turismo no Brasil”. Dizia ainda que o presidente agradecera pela “disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso”. O mesmo tratamento não foi dispensado a Ana Moser.