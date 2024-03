Apoiador de Bolsonaro quer dar título de cidadão de Brasília para Nikolas Ferreira

À Coluna do Estadão, Castro afirmou que Nikolas tem um forte convívio com a população brasiliense, mora na capital federal desde que assumiu o mandato, e costuma votar em pautas de interesse da população. Como exemplo, citou o apoio à retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) do arcabouço fiscal, aprovado com 379 votos favoráveis.parlamentares.

Castro afirmou que irá pedir celeridade ao projeto nesta terça-feira, 5. Para ser aprovada, a matéria precisa passar pelas comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça da CLDF e ser aprovado pela maioria dos distritais.

Em setembro do ano passado, Nikolas também se tornou réu, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por transfobia, após expor uma adolescente transexual de 14 anos nas redes sociais. Ele divulgou um vídeo no qual criticava a presença de uma aluna trans em um banheiro feminino de uma escola de Belo Horizonte.