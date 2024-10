Bastidores: Anistia ao 8/1 não entra na campanha à sucessão da Câmara, promete Motta ao PT

Lira, fiador da candidatura de Motta, tem dito a aliados que questões ideológicas não vão interferir na eleição da presidência da Casa, que ocorrerá em fevereiro de 2025. Procurados pela reportagem, Motta e Lira não se manifestaram.

O perdão aos condenados pela invasão das sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023 é debatido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, presidida pela bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC). A chance de aprovação no colegiado é alta, mas há indefinição sobre o destino do projeto no plenário. Integrantes do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro têm posto o andamento da matéria como condição para decidir o apoio na corrida pelo comando da Câmara.

Na noite da quarta-feira, 16, Hugo Motta jantou com petistas na casa do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), em Brasília, como antecipou a Coluna/Brodcast. Aliados do líder do Republicanos avaliaram que o encontro representou um avanço nas negociações pelo apoio do PT a sua candidatura. A expectativa é que o anúncio da decisão do partido seja feito logo após o segundo turno das eleições municipais.

Há uma interpretação entre quem defende a candidatura de Motta de que o PT não deve demorar para anunciar o apoio como forma de evitar perder espaço na Câmara na nova gestão. Motta prometeu aos petistas a 1ª Secretaria na composição da Mesa Diretora - hoje a sigla ocupa a 2ª Secretaria.