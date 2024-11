BNDES assina contrato com banco de fomento da América Latina para captação de R$ 2,7 bilhões

Segundo apurou a Coluna do Estadão, os recursos serão destinados a quatro áreas prioritárias. Em primeiro lugar, o financiamento para powershoring apoiará plantas industriais novas ou reformadas com alto consumo energético - como aço, celulose, cimento e químicos- incentivando a produção de bens manufaturados com redução em emissões de carbono e melhorias ambientais. Além disso, serão apoiados projetos de produção de Hidrogênio Verde (H₂V). Também está prevista a melhoria da infraestrutura para atrair novas plantas industriais sustentáveis, incluindo investimentos em linhas de transmissão, gasodutos, ferrovias e rodovias.

A outra área é a carteira verde, voltada a projetos que promovam a economia verde e social. Neste caso, abrangerá setores como eficiência que vão da infraestrutura e saneamento a agricultura e educação.

“O contrato do BNDES com a CAF é o início de uma parceria importante para as duas instituições e contribuirá para que Banco, maior investidor em energia limpa no Brasil, amplie o apoio em investimentos que promovam a transição energética, tornando o país altamente competitivo no mercado internacional”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.