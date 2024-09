Camex deve rejeitar aumento de imposto de pneu importado para caminhão e ônibus

A indústria brasileira acionou a Camex, em junho passado, na tentativa de frear a entrada de concorrentes do exterior, que já mordem mais da metade do mercado brasileiro. Nos processos, pede aumento de 16% para 25% na alíquota do produto importado destinado a carros de passeio. Para os de caminhões e ônibus, reivindica uma elevação de 16% para 35%.

O argumento dos produtores nacionais é de que há concorrência desleal de pneus asiáticos, em especial da China, que chegam ao País a preços inferiores ao custo de produção nacional. O aumento do imposto para pneu de caminhão e ônibus, entretanto, pode pressionar para a alta da inflação e, consequentemente, aumento de juros. Um cenário que o governo não quer, pois também gera impactos políticos.

A Abidip, associação que representa os importadores de pneus, prevê um aumento de 20% no preço do produto se o pleito da indústria nacional passar. Um dos problemas em análise é que a maior parte do transporte de cargas no País é feita por rodovias. Além disso, condições ruins das estradas brasileiras obrigam troca mais constante de pneus. A elevação do imposto, por tabela, também aumentaria o valor do frete.