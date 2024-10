Candidata do PT em Aracaju se autodeclara branca após passar em concurso com cota racial

Em nota, Candisse, que não chegou a assumir o cargo, afirmou ter concorrido via política de cotas por uma “visão social”. “A miscigenação, tão comum no Brasil, me fez não perceber a complexidade das questões raciais. Com o tempo e meu envolvimento político, percebi que a política de cotas é mais do que só se identificar; é uma resposta a séculos de injustiça contra a população negra e parda no Brasil”, declarou a candidata do PT.

“Reconhecer que sou branca no ato registro eleitoral é um passo importante para que eu possa estar nas trincheiras contra o preconceito. Saber onde estou na sociedade me ajuda a ser uma aliada na luta por justiça racial”, acrescentou Candisse. Ela é casada com o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e disputa o seu primeiro cargo eletivo.

Como mostrou a Coluna do Estadão, a candidatura de Candisse à prefeitura de Aracaju causou um racha no PT de Sergipe. Enquanto Rogério Carvalho negociava a indicação da esposa, o ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) defendia apoio a Luiz Roberto (PDT). Carvalho e Macêdo são desafetos políticos.