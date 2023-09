Candidato ao STF e Mendonça são estrelas de conferência evangélica sobre Brasil e democracia cristã

Um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias; um ministro da Supremo Corte, André Mendonça, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, Carlos Viana, deputados e outras autoridades participam nesta sexta-feira, 22, da primeira conferência preparatória para o Encontro Nacional das Frentes Parlamentares Evangélicas que acontecerá no final deste ano. A Conferência desta sexta, na sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal terá 11 palestras, para debater “O Brasil na ótica de hoje e na perspectiva do futuro”.

Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, e André Mendonça, ministro do STF Foto: Renato Menezes/AsocmAGU | Divulgação

As conferências, que anualmente eram realizadas por Estados, neste ano foram agrupadas pelas regiões geográficas. Esta será a da região Centro-Oeste. “É a oportunidade para que possamos debater temas de nosso interesse e da sociedade brasileira”, disse o presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, Silas Câmara (Republicanos-AM). Entre os temas, estão “A importância da mídia social para a democracia cristã” e outros assuntos relacionados à violência contra as mulheres, discriminação, racismo e homofobia.