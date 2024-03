Ciro Gomes para Lula: ‘Larga de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui’

As declarações de Lula abriram crise com Israel. No dia 18 de fevereiro, o presidente do Brasil comparou o Holocausto - extermínio de judeus pelo governo autocrático de Adolf Hitler - com a situação atual em Gaza. Em resposta, o governo de Benjamin Netanyahu classificou a fala de Lula como “vergonhosa” e definiu lula como “persona non grata”, ou seja, não é bem-vindo a Israel.

Ainda à CNN, em programa que vai ao ar neste sábado,2, às 18h45, Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e ex-ministro da Integração Nacional de Lula, afirmou não ver problemas em um eventual encontro com o atual presidente da República: “Converso até com Satanás se o assunto for a obra de Deus”, disse o pedetista.

Ciro Gomes disputou quatro eleições para presidente da República (1998, 2002, 2018 e 2022). Hoje, ele afirma que uma nova campanha está distante. “Eu não pretendo mais ser candidato a nada. Vamos ver se eu consigo”.