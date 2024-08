Tese de ‘tabelinha’ entre STF e Planalto atinge mais quatro pautas no Congresso; saiba quais

Posse de armas - No final de julho, o presidente Lula assinou decretos que tornam mais rígido o controle de armas de fogo no País. Entre as novas regras, estão a redução do limite de armas a que podem ter acesso caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs), a restrição de uso de alguns calibres, como o da pistola 9mm, só para as forças de segurança e a limitação de horário de funcionamento para clubes de tiro. Também vai migrar progressivamente do Comando do Exército para a Polícia Federal o controle dos equipamentos usados pelos CACs.

As medidas avançam na política antiarmamentista adotada pelo governo Lula desde o primeiro mês de gestão e que têm reação dos congressistas. No dia 20 de agosto, o Senado Federal aprovou um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto que susta decreto do presidente Lula sobre armas. O Legislativo quer retirar travas que impõem restrições a colecionadores e atiradores profissionais e também para quem tem porte de arma.