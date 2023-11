Correios descartam greve e esperam alta de 8% nos envios da Black Friday

Em uma notícia animadora para o setor do comércio, os Correios afirmam que conseguiram conter a ameaça de greve de funcionários a partir desta quinta-feira, 23, véspera da Black Friday. E, otimistas, projetam alta de 8,18% nos envios do dia de promoções, em comparação com o ano passado.

Foto: estadao conteudo

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, apresentará uma proposta “positiva” aos funcionários e descarta a possibilidade de greve. “A atual Diretoria dos Correios está comprometida com a empresa, com a qualidade da prestação de serviços à sociedade e com o resultado do trabalho conjunto de todas as empregadas e todos os empregados”, afirmou à Coluna.

De acordo com Fabiano Silva, os Correios preparam uma operação especial para a Black Friday, como o desconto de 30% nos envios.