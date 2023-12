Quem era o ‘infiltrado’ na festa do Prerrogativas que já foi crítico ferrenho do PT

Crítico contumaz do PT nos tempos em que era senador pelo PFL-GO, e depois alvo dos petistas que ajudaram a cassar seu mandato, Demóstenes Torres foi presença notada na festa do Prerrogativas, em São Paulo, na última quinta, 7. Causou estranhamento de alguns que perguntavam nas rodas de conversa se era ele mesmo. Sim, era. Demóstenes deixou a política de lado e agora advoga.

“Me dou bem com a esquerda. Sou do centro tático flexível”, afirmou à Coluna em tom de brincadeira. E, na mesma direção pensou no que diriam as pessoas: “Um infiltrado na festa do Prerrô”.

Mas, Demóstenes foi convidado para o evento por um dos sócios do escritório do criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. A Coluna apurou que os ingressos da festa para 760 pessoas, até já estavam esgotados, mas o coordenador do Prerrô, Marco Aurélio Carvalho, deu conseguiu mais um espaço.