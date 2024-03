Deputado sugere levar taco de beisebol para convenção do União Brasil, mas diz ser ‘brincadeira’

O clima no União Brasil é de guerra. Luciano Bivar cancelou a convenção alegando “vício no edital de convocação” e anunciou nova reunião para o dia 27 de março, para só então decidir a nova data da convenção. Como mostrou o Estadão, os aliados de Rueda reagiram e foram à sede do partido em Brasília. O jurista apresentou recurso para a manutenção do encontro nesta quinta, que foi aceito por 14 dos 17 integrantes da Executiva atual.

A votação está em curso. A eleição é para definir os 85 nomes que integrarão o novo diretório nacional da sigla. Os próximos presidente, vice-presidente e tesoureiro, por exemplo, sairão desse grupo. Mas a definição do comando da legenda ocorrerá somente em maio, quando o mandato de Bivar chega ao fim.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o vice-presidente do União conseguiu apoio das principais lideranças da sigla na disputa contra Bivar. Fazem parte da chapa do advogado o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento, e também o líder no Senado, Efraim Filho.