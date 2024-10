Desempenho como cabo eleitoral aumenta assédio a Tarcísio; migrar para o PL seria erro, diz Pereira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tornou-se um “ótimo cabo eleitoral”, na avaliação do presidente do seu partido, o deputado federal Marcos Pereira (SP). Em entrevista à Coluna do Estadão/Broadcast, o parlamentar disse estar ciente de que uma das consequências desse desempenho será o aumento do assédio para o governador trocar de partido.

PUBLICIDADE “Sim (vai aumentar). Mas ele vai continuar no Republicanos porque é um partido de centro direita e equilibrado, como o povo quer e espera”, apostou. Para o presidente do Republicanos, seria um erro Tarcísio migrar para PL. Pereira avalia que a imagem do governador está mais associada ao centro, ao equilíbrio. O PL de Jair Bolsonaro, porém, abriga nomes associados à extrema-direita. Procurado, Tarcísio não comentou. No primeiro semestre, como mostrou o Estadão, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Tarcísio se filiaria o seu partido ainda neste ano. Nesta sexta, em entrevista à GloboNews, Costa Neto afirmou que o governador de São Paulo não foi para o PL antes das eleições municipais para não prejudicar o Republicanos. “Tenho a certeza que ele não veio antes das eleições para não prejudicar o Republicanos, porque o Republicanos prestigiou muito ele e tem oito deputados estaduais em São Paulo. Ele precisa do Republicanos para governar”, disse. O governador, porém, já desconversou mais de uma vez ao ser questionado sobre a mudança. Inicialmente negou. Depois disse que não era o momento, e citou que sua base inclui PL, Republicanos, PP, MDB, PSD, por exemplo. E voltou a sinalizar que poderia mudar de filiação ao afirmar que os pedidos feitos pelo ex-presidente “tocam lá no fundo do coração”.

Agora, diante do “desempenho excepcional”, expressão usada nas fileiras do Republicanos, é natural que cresça a pressão.

Durante a campanha, o governador se empenhou para alavancar a candidatura à reeleição do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo Republicanos e outros partidos de centro e direita. Após uma disputa imprevisível, com o crescimento surpresa do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), Nunes foi o candidato que recebeu mais votos para a Prefeitura, embora por pouca diferença. Ele enfrentará no segundo turno o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Marcos Pereira, o desempenho de Nunes tem “total” relação com o empenho de Tarcísio por sua candidatura.

Tarcísio se elegeu governador em 2022 na esteira do bolsonarismo, depois de ter atuado como ministro da Infraestrutura na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Atualmente, é um dos principais nomes da oposição a Lula, além de ser cotado para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026 ou 2030.

De acordo com levantamento feito pelo próprio Republicanos, o partido elegeu 429 prefeitos no primeiro turno deste ano. Em 2020, havia eleito 209, segundo a legenda. “Foi dentro do planejado, o desempenho foi excepcional. Resultado de planejamento e trabalho”, comemorou Pereira.

Em Campinas (SP), por exemplo, o prefeito Dário Saadi (Republicanos), conseguiu a reeleição em primeiro turno.