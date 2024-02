O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reuniu-se na noite desta quarta-feira, 7, com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e informou que a corporação iria deflagrar no dia seguinte a Operação Tempus Veritatis, com militares no rol de investigados.

O gesto é praxe e visa manter a harmonia entre as instituições. Andrei pediu ao general Tomás colaboração para as diligências, e foi atendido.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Foto: Gustavo Lima/Agência Câmara