Edison Lobão apoia Marco Aurélio Carvalho para lugar de Flávio Dino

O ex-ministro Edison Lobão declarou apoio ao advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, para ocupar o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino. Aprovado em sabatina no Senado, Dino assumirá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) somente em fevereiro, após o recesso do Judiciário, mas Lula disse a interlocutores que quer escolher nos próximos dias neste mês quem será o novo titular da pasta.

“Apoio Marco Aurélio por se tratar de um grande jurista ligado à vida pública e que tem a confiança do presidente Lula”, afirmou Lobão à Coluna. Ex-senador pelo MDB, ele foi ministro de Minas e Energia nos governos Lula e Dilma Rousseff e até hoje conta com o apreço do presidente. “Eu acho que Marco Aurélio é o nome talhado para ser ministro da Justiça, um setor muito sensível, que lida também com a Polícia Federal”, emendou.

Lobão diz que Marco Aurélio é "grande jurista ligado à vida pública". Foto: Dida Sampaio/Estadão

Marco Aurélio tem o respaldo da cúpula do PT e de movimentos sociais e, nos últimos dias, começou a obter apoios fora da seara da esquerda.

Lula ainda não bateu o martelo sobre quem irá para o Ministério da Justiça. No mês passado, dizendo estar “lisonjeado” com a lembrança do seu nome, o próprio Marco Aurélio defendeu o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para o lugar de Dino. Na ocasião, argumentou que Lewandowski “está mais do que preparado para enfrentar as mazelas dos sistemas de segurança e de Justiça”.

Formado há dez anos por advogados simpáticos a Lula, o grupo Prerrogativas ficou conhecido por apontar falhas da Operação Lava Jato e teve papel de destaque na defesa pública do petista.