Evento das Santas Casas vira trunfo de Brito em mês decisivo da sucessão na Câmara

Em julho, com objetivo de mostrar força política, tanto Brito quanto o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), reuniram ministros do governo Lula e parlamentares em festas realizadas em Brasília. O encontro anual das Santas Casas, agora, tende a entrar para a lista de eventos vistos como demonstração de prestígio de candidatos à sucessão de Lira.

A expectativa é que a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) defenda a aprovação de um projeto de lei, de autoria de Brito, que cria contas correntes específicas para a transferência de emendas parlamentares para Santas Casas e hospitais universitários.

Aliados de Brito dizem que o fortalecimento da candidatura dele por meio do prestígio junto às Santas Casas é importante porque foi com essa bandeira que o líder do PSD se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo partido, o PL, tem a maior bancada da Câmara.