Festa de candidato do PSD à sucessão de Lira reúne ministros de Lula e Valdemar; veja vídeo

Depois de ganhar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha de “imbrochável, imorrível e incomível”, o pré-candidato do PSD à presidência da Câmara, Antonio Brito (BA), recebeu convidados na noite desta terça-feira, 9, em um restaurante em Brasília. O parlamentar reuniu em um mesmo ambiente ministros do governo Lula, bolsonaristas e até mesmo seus rivais na disputa pelo comando da Casa legislativa.

Ao som de Dudu Nobre, cantor contratado especialmente para a ocasião, os aniversariantes do mês da bancada do PSD comemoraram mais um ano de vida, mas o jantar foi mesmo um termômetro da popularidade de Brito no meio político e do fortalecimento de sua candidatura.

Quase no fim do evento, chegou o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), adversário do líder do PSD na disputa pelo comando da Câmara. Elmar também fará uma festa nesta quarta-feira, 10, na capital federal.

O líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (PSD-BA) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Presidente do partido de Brito, Gilberto Kassab ficou quase até o fim da festa. Na saída, disse ao Broadcast estar otimista com a pré-candidatura do deputado baiano à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). “Ele é muito querido”, afirmou, ao destacar que o jantar foi frequentado por bolsonaristas. Um deles foi o líder da oposição na Câmara, Filipe Barros (PL-PR). Também estiveram por lá os deputados Ricardo Salles (PL-SP) e Julia Zanatta (PL-SC). O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi um dos convidados da festa. Em abril, ele havia se reunido com Brito, em Mogi das Cruzes (SP), e chegou a publicar uma foto com o líder do PSD nas redes sociais, descrevendo Brito como candidato à Presidência da Câmara dos Deputados.

Bolsonaro tem dito que apoiará o “candidato do Lira” na sucessão. O deputado alagoano deve anunciar em agosto o nome que apoiará na disputa e já conseguiu reunir o apoio do PL, que tem a maior bancada da Casa, com 95 deputados. Lira também compareceu à festa do líder do PSD. Apesar de o pré-candidato mais próximo do presidente da Câmara ser Elmar Nascimento, ele também já citou Brito e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, como nomes que estão no páreo.

O ministro da Pesca, André de Paula, correligionário de Brito, foi o primeiro integrante do governo Lula a chegar ao jantar. Também estiveram por lá ministros como Alexandre Padilha (Relações Institucionais), José Múcio (Defesa), Ricardo Lewandowski (Justiça), Jader Filho (Cidades), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André Fufuca (Esporte). Rompidos, Padilha e Lira não chegaram a se encontrar no local.

Deputados e senadores de diversos partidos foram à comemoração. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), também prestigiou o encontro. Os líderes da Câmara Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Doutor Luizinho (PP-RJ), que correm por fora na disputa pela presidência, também compareceram.

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), foi outro que marcou presença. A bancada do agro espera Lira definir qual candidato terá seu apoio na sucessão da Câmara antes de se posicionar na disputa. O nome do próprio Lupion é defendido pelo setor, mas não entre os partidos. O deputado tem dito que os principais nomes colocados até agora na disputa - Brito, Pereira e Elmar - ajudam a FPA quando é necessário.

Brito ofereceu aos convidados um cardápio que ia do filé ao molho ao risoto de camarão e saladas variadas, além de ravioli. De sobremesa, queijadinhas e sorvete. No cardápio, cerveja, vinho, uísque, refrigerantes e sucos.

Em abril, Marcos Pereira realizou uma festa de aniversário, em Brasília, que também reuniu seus adversários na disputa pelo comando da Câmara, ministros do governo Lula e magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa agora é pelo evento de Elmar nesta quarta-feira.