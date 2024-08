Presidente da Febraban diz que Galípolo tem plenas condições de assumir BC

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que Gabriel Galípolo tem plenas condições de assumir a presidência do Banco Central a partir de janeiro de 2025. “Caso venha a ter o seu nome aprovado pelo Senado Federal, vejo a indicação de Galípolo com muita tranquilidade e otimismo”, afirmou à Coluna do Estadão. “Vejo que o Galípolo teve um importante aprendizado nessa passagem prévia pelo BC”.

Em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta tarde a indicação de Galípolo, hoje diretor de Política Monetária do BC, para comandar a autarquia. Ele passará por sabatina no Senado. "O fato de Galípolo já fazer parte da Diretoria do BC há mais de um ano, participando de todas as discussões e decisões sobre política monetária, deu a ele plenas condições para assumir a presidência da autoridade monetária", afirmou Sidney. "Além dos atributos que possui como economista, Galípolo agregou toda essa vivência, especialmente num período que foi muito rico em debates intensos sobre a condução da política monetária", acrescentou. Na avaliação do presidente da Febraban, o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem demonstrado em posicionamentos públicos que tem comprometimento com a condução da política monetária na "essência" de um BC independente, como a manutenção da estabilidade da moeda.