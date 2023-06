Festa de Zeca Dirceu tem climão entre ministra e deputado

O aniversário do líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, comemorado ontem em um reduto petista de Brasília, foi palco de um “climão”: o encontro da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA). É Elmar quem encabeça o movimento para tirar Daniela do cargo e emplacar o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), com as bênçãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A troca é dada como certa.

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Foto: Dida Sampaio/Estadão e Divulgação

Também estava na festa o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, outro que tem o cargo almejado pelo União Brasil. Ao som de sertanejo universitário, o aniversário de Zeca foi prestigiado por ministros e parlamentares de peso, como Alexandre Padilha (chefe da Secretaria de Relações Institucionais) e o próprio Lira.

Elmar e Daniela trocaram um cumprimento discreto e negam qualquer desconforto. “Sou da paz”, costuma dizer a ministra do Turismo sobre a relação com os adversários políticos.