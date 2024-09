Galípolo começa beija-mão com senadores da base governista à oposição; veja bastidores

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo começou nesta segunda-feira, 02, seu beija-mão em encontros com senadores de todos os espectros políticos. Passou pelos gabinetes de Teresa Leitão (PT), da base do governo; Oriovisto Guimarães (Podemos), da oposição; e Confúcio Moura (MDB), do Centrão.

Galípolo deve ser sabatinado no próximo dia 10 na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, mas a votação de sua indicação no plenário da Casa ainda não tem data certa. Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou que Lula orientou o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), a acompanhar seu indicado nas reuniões com senadores.