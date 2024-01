Gonet se encontra com ministros do TCU

Empossado no apagar das luzes de 2023, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, aproveita o mês de janeiro para fortalecer os laços com as autoridades em Brasília. Nesta quarta-feira (17), o chefe do Ministério Público Federal será recebido, em um almoço, pelos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU). O encontro será logo antes da reabertura dos trabalhos da Corte. Na quarta-feira passada (10), Gonet esteve com o presidente da Corte, Bruno Dantas.

Em todas as suas visitas de cortesia, Gonet tem afirmado que sua gestão será pautada pela objetividade. O procurador-geral é descrito nos corredores de Brasília como “sério” e “educado”. Antes de ser aprovado pelo Senado para o cargo, o procurador-geral fez o tradicional “beija mão”, a romaria pelos gabinetes de senadores, e já deu essas sinalizações.

Como mostrou a Coluna do Estadão, antes mesmo de sua posse, integrantes do Ministério Público Federal avaliavam que a gestão de Paulo Gonet seria “nem caneta, nem gaveta”. Ou seja, nem punitivista rigoroso, nem garantista ao extremo.