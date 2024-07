Governador bolsonarista dribla Itamaraty e busca relação direta com outros países

O chefe da economia portuguesa viajará ao Brasil com o presidente da Assembleia de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, e com o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas. A comitiva chegará a Florianópolis em 3 de setembro, no primeiro voo direto entre as capitais portuguesa e catarinense, e vai assinar acordos de cooperação com Jorginho Mello. O secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de Santa Catarina, Paulo Bornhausen, ficou responsável por elaborar a agenda de trabalho.

“O governador Jorginho espera fechar acordos importantes com os portugueses”, afirmou Bornhausen à Coluna do Estadão. Uma parceria na mira do governador é buscar apoio para inserir o Estado no roteiro de campeonatos mundiais de surfistas de ondas gigantes. A cidade portuguesa de Nazaré é uma referência no segmento. Mello fez uma visita oficial a Portugal no início de julho.