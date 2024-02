Governo e oposição no Senado disputam relatoria do projeto das eólicas offshore

A definição caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tem se aproximado do Palácio do Planalto. Se Pacheco designar um relator ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tendência é que o senador Weverton (PDT-MA), vice-líder do governo Lula na Casa, seja o escolhido. Na oposição, o pedido é que o relator seja Carlos Portinho (PL-RJ), que exerceu esse papel quando o texto passou no Senado pela primeira vez.

O lobby do setor de energia pretende entrar com força na tramitação do projeto, o que promete esquentar a disputa pela relatoria. Os jabutis podem gerar um custo extra de R$ 40 bilhões por ano na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).