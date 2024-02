Governo Lula quer reposicionar críticas a Israel e vai evitar ‘diplomacia de TikTok’

A expressão em si não ganhou engajamento entre assessores e ministros palacianos, mas seu significado é de amplo conhecimento. O entorno de Lula e integrantes do Itamaraty estão cada vez mais incomodados com as manifestações do ministro israelense de Relações Exteriores, Israel Katz, pelas redes sociais.

A postagem mais recente de Katz sobre o ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no domingo, foi considerada um “ultraje”. Integrantes do governo observam que o ministro israelense se meteu na política interna e em questões do Judiciário brasileiro.