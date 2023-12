Ibaneis avisa Planalto que não estará em evento de Lula em 8 de janeiro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não vai comparecer ao ato que será promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 8 de janeiro de 2024, para marcar o “aniversário” de um ano dos atos golpistas que tomaram Brasília. O Palácio do Planalto já foi avisado que Ibaneis estará em férias e não pretende mudar seus planos.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Foto: FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

No mesmo dia dos atos violentos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afastou Ibaneis do cargo por “conduta dolosamente omissiva”. Ele só voltou ao cargo em 15 de março. No relatório da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) pediu o aprofundamento das investigações contra Ibaneis.

Lula prepara um grande ato para 8 de de janeiro de 2024, com a presença de todos os governadores, ministros do governo e do STF. A proposta do presidente é celebrar a vitória da democracia frente às ameaças de golpes da época.