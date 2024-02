Joice Hasselmann: ‘não sei se vou ser candidata, mas farei campanha contra Boulos’

A ex-deputada Joice Hasselmann está a um passo de voltar para a política. Quando deixou o PSDB no início de 2023, após enfrentar um fiasco nas urnas e não conseguir se reeleger, ela seguiu outros rumos. Voltou a fazer trabalhos de jornalista e apostou na vida de influenciadora de bem estar e emagrecimento no Instagram. Mas agora, analisa convite de partidos para se filiar e disputar vaga de vereadora.

“Meu retorno, por ora, é partidário apenas. Ainda não decidi se serei candidata, mas certamente retorno para ajudar a construir um projeto para São Paulo”, afirmou à Coluna do Estadão. Ela disse, também, que não sabe em qual palanque estará, mas vai atuar contra a campanha do pré-candidato do PSOL à Prefeitura da capital. “Ainda não sei com quem vou, mas sei contra quem. Farei campanha contra Guilherme Boulos”, ressaltou.

Ex-deputada Joice Hasselmann e a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu Foto: Via Instagram @joicehasselmannoficial

Em entrevista ao Broadcast Político, a presidente do podemos, deputada Renata Abreu (SP), confirmou o convite para Joice se filiar à legenda. De acordo com a parlamentar, a decisão agora depende da ex-deputada. “Sempre conversei com ela para estar com a gente desde antes de ela ser deputada. A gente sempre dialogou bastante”, comentou. “Ela está recebendo convite de vários partidos, é natural, uma mulher muito qualificada”, acrescentou Renata.